McLaren: Norris analizza la prima prima parte di stagione

16-08-2022 11:25

Non è stata una prima parte di stagione particolarmente esaltante quella disputata fino adesso da Lando Norris.

L’inizio di stagione da parte di McLaren ha deluso le attese dei tifosi e degli addetti ai lavori. Eppure dopo due stagioni in cui il team inglese sembrava in netta ripresa, quest’anno sono tornati i problemi e le difficoltà. Nel 2020, il team di Woking aveva ottenuto un terzo posto, lo scorso anno invece il quarto nel mondiale costruttori. Quello che però salta maggiormente all’occhio è che l’anno scorso, Norris e compagni, riuscivano a lottare per la terza posizione, mentre quest’anno la situazione è nettamente cambiata. McLaren si trova al momento in quinta posizione ed è in lotta con Alpine per la quarta.

A parlare della situazione del suo team ci ha pensato Lando Norris. ”Ero incredulo a Imola: non so come ho fatto a salire sul podio: con la vettura che abbiamo è stato un ottimo risultato, mi fa ancora sorridere. Il distacco però da Red Bull, Ferrari e Mercedes resta enorme. Il sabato siamo vicini ma è normale, durante le qualifiche anche l’ultimo posto è molto più vicino rispetto che in gara, dove invece il divario cresce rispetto al passato. L’obiettivo della seconda parte della stagione è lavorare su questo aspetto”.