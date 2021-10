McLaren, Norris rilancia le sue ambizioni: “Voglio provarci di nuovo”

Sfumata la vittoria a Sochi per un decisivo errore strategico negli ultimi giri, Norris e la McLren proveranno a rifarsi in Turchia cercando ancora una volta di sorprendere il field e lottare fino all’ultimo per un posto sul podio.

“Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana, veniamo da due weekend molto positivi tra Monza e Sochi. Soprattutto tenendo conto di come sia finito il Gran Premio di Russia, voglio solo tornare in macchina e provarci di nuovo” ha affermato Norris prima di entrare nel dettaglio delle sue aspettative.

“Non ho nessuna garanzia per questo weekend, magari non saremo così veloci e non registreremo un’altra pole position a differenza di due settimane fa. Magari non saliremo nemmeno sul podio, ma possiamo ancora avere un buon fine settimana, ottenendo alcuni punti. Questo è l’obiettivo per il weekend di Istanbul”.

Il pilota britannico poi ha affermato di non avere cerchiato di rosso nessun appuntamento in particolare fra quelli rimasti in calendario ma di puntare a fare dovunque il meglio possibile.

“Per quanto riguarda il resto del calendario, non so in quali posti saremo davvero forti e in quali no. Anche perché nessuno si aspettava che fossimo così veloci in Russia, dunque dobbiamo solo aspettare di scendere in pista. Non siamo in una situazione in cui possiamo dire ‘Qui saremo sicuramente forti, qui no’. Abbiamo un’idea approssimativa del nostro potenziale, ma solo guidando la affineremo”.

OMNISPORT | 07-10-2021 18:25