McLaren: Ricciardo alza la voce

13-07-2022 13:14

Sono state settimane dense di tensione le ultime vissute dal pilota australiano Daniel Ricciardo.

Voci, rumors, speculazioni, il tutto in merito al suo futuro. Cosa farà Daniel? Rimarrà in Mclaren oppure se ne andrà rescindendo il contratto? C’è da dire che in questo ultimo anno e mezzo le performance e i risultati ottenuti dall’alfiere Mc laren non sono certo stati esaltanti. Anche in questa prima parte di stagione, nella classifica piloti è staccato di ben 47 lunghezze dal compagno di squadra Lando Norris. Per questo motivo, erano cresciuti in modo esponenziale i rumors riguardanti un possibile addio del pilota australiano al team di Woking, con cui il nativo di Perth ha un contratto in essere fino alla fine della stagione 2023.

In queste ultime ore però, è stato lo stesso pilota a prendere in mano la situazione, pubblicando sui propri profili social una dichiarazione che non lascia dubbi sulle sue intenzioni per la prossima stagione.

“Ci sono stati un sacco di rumors riguardo al mio futuro in F1 – ha scritto sul proprio profilo Twitter Daniel Ricciardo – ma io voglio che sentiate la mia decisione direttamente dal sottoscritto. Io sono impegnato con la McLaren fino alla fine del 2023 e non me ne sto andando via dalla F1. So benissimo che a volte le cose non sono semplici, ma chi vuole le cose facili! Mi sto facendo il c*lo, insieme al team, per fare dei progressi, sistemare la macchina e riportarla al vertice, dove deve stare. Voglio ancora questo più che mai. Ci vediamo a Le Castellet. Daniel”.