McLaren, Ricciardo: "Per il terzo posto, con la Ferrari non è ancora finita"

18-11-2021 16:22

Queste le parole dell’australiano della McLaren Daniel Ricciardo nella conferenza stampa della vigilia della tre giorni del Gran Premio del Qatar, totalmente inedito per la Formula 1, sull’altrettanto inedito circuito di Losail, inserito invece dal 2004 nel calendario del motomondiale.

“Non è finita finché non è davvero finita, ma la Ferrari è riuscita a capitalizzare gli ultimi due weekend, quando io e Lando abbiamo avuto incidenti al primo giro che per noi sono stati un danno – ha detto Ricciardo -. Guardando l’intera stagione penso che la Ferrari sia stata in lotta dall’inizio del mondiale, ottenendo anche la pole a Monaco e Baku. Non voglio dire che ci stiamo arrendendo, ma credo che siamo stati bravi a tenere aperta la lotta fino a oggi. In questo fine settimana dovremo per forza fare meglio di loro se vogliamo conservare ancora qualche chance. Continueremo a dare il meglio di noi stessi, sperando al tempo stesso di ottenere qualche punto in più rispetto alle ultime due gare”.

OMNISPORT