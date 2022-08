McLaren, Seidl: “Lavoriamo per il nostro obiettivo"

22-08-2022 15:32

La prima parte di stagione per la McLaren non è stata ricca di soddisfazioni, anzi. Sono più le delusioni in questo 2022 che i sorrisi e gli applausi per la scuderia britannica che ha accusato il passaggio alle nuove regole di quest’anno.

La motivazione principale di questa deludente prima parte di campionato del mondo va ricercata nella scarsa competitività generale di una MCL36 che lamenta principalmente una cronica mancanza di carico aerodinamico. Nonostante questo però, la McLaren non perde di vista i suoi obiettivi a lungo termine.

La scuderia di Woking non vuole deludere le aspettative del talentino Norris con il quale ha già stipulato il rinnovo del contratto con scadenza nel 2025. La McLaren punta comunque ad essere protagonista, almeno in questa seconda parte di stagione, grazie soprattutto all’aggiornamento delle infrastrutture e la nuova galleria del vento.

Andreas Seidl ha assicurato che questo gruppo di lavoro ha in mente l’obiettivo di riportare in alto le sorti del team britannico e che proverà sin da subito a battere Alpine nella corsa al quarto posto in classifica.

“Portare Lando Norris al mondiale è il nostro obiettivo – le parole di Seidl raccolte da GPFans.com – Raggiungere questo obiettivo non è facile perché è il risultato di tanti fattori sommati tra loro. Spero che il nostro progetto, con la squadra che abbiamo e il talento al suo interno, ci possa consentire di arrivare a lottare regolarmente per gare e vittorie. E’ il sogno che abbiamo tutti qui in McLaren. E’ l’obiettivo che ci fa alzare dal letto: essere noi il gruppo di lavoro che riporti in alto la McLaren in F1″.