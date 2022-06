McLaren, Seidl ribadisce la sua fiducia in Ricciardo

13-06-2022 17:58

Sono parole di fiducia importanti quelle incassate da Daniel Ricciardo, confermato per la prossima stagione nonostante negli ultimi tempi abbiano preso vita i rumors di una possibile sostituzione con Pierre Gasly.

“Ricciardo ha un contratto con noi” ha affermato deciso il Team Principal della McLaren in un’intervista a Sky DE.

“La Formula 1 è uno sport di squadra e questo discorso trascende dai ruoli all’interno della squadra. È importante avere chiarezza sulle cose che bisogna migliorare, sia per il presente ma anche per il futuro” ha continuato Seidl.

“Il mio ruolo è quello di proteggere il team dai fattori esterni e negli ultimi 20 anni non ho mai visto un pilota diventare più veloce grazie alle critiche pubbliche.

Abbiamo un contratto con Daniel e siamo tutti molto sereni. Stiamo continuando a lavorare per capire cosa non sta funzionando nel verso giusto. Non vediamo l’ora di ottenere dei buoni risultati anche con lui”.