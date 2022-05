Medvedev, il rientro è un flop: festa Gasquet

17-05-2022 23:19

Rientro amaro per Daniil Medvedev. Il russo, assente dai campi da un mese e mezzo dopo l’operazione all’ernia, è stato infatti eliminato al secondo turno del torneo di Ginevra, Atp 250 su terra che vede in lizza, tra gli altri, anche Casper Ruud e Denis Shapovalov, quest’ultimo fresco “giustiziere” di Nadal a Roma.

Medvedev, che non giocava dal 31 marzo a Miami, è stato sconfitto in due set dal francese Richard Gasquet, impostosi per 6-2 7-6.

L’ex numero uno del mondo, costretto a gareggiare senza bandiera a causa della sospensione inflitta alla federazione russa dopo l’invasione dell’Ucraina, lo stesso motivo che lo vedrà escluso dal torneo di Wimbledon, ha goduto di un bye al primo turno, ma ha mostrato contro Gasquet tutti i limiti di una condizione atletica fatalmente approssimativa, che allunga preoccupanti punti interrogativi in vista del Roland Garros, torneo al quale Medvedev è regolarmente iscritto.

