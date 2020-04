Meglio Del Piero o Dybala? Il verdetto degli juventini

Alex Del Piero ha sempre avuto un debole per Paulo Dybala. Più di una volta la leggenda bianconera ha speso parole al miele per l’argentino, sin dalle sue prime uscite con la maglia della Juventus.

Alex e Paulo

Ospite online di Sky Sport, Del Piero è tornato a parlare dell’argentino procedendo ad una vera e propria investitura nei suoi confronti e spiegando che la Joya è ormai pronto per essere anche il capitano della Juve.

“In alcune occasioni ha già indossato la fascia – ha dichiarato Del Piero – e se è avvenuto è perché l’ambiente Juventus reputa che sia all’altezza. Per come lo conosco è maturato, è cresciuto tantissimo: la gestione di quello che è successo la scorsa estate, la reazione e la determinazione avute in campo sono emblematiche di quanto sia cresciuto in personalità. Oggi è un giocatore completo anche sotto questo aspetto”.

Più di un complimento, dunque, quello di Del Piero nei confronti di Dybala. Ma le parole dell’ex attaccante della Juve hanno diviso i tifosi: molti di loro, infatti, ritengono che Dybala sia ancora molto distante da Del Piero e che, probabilmente, non arriverà mai a essere tanto importante come Pinturicchio in maglia bianconera.

I tifosi si schierano

“Alex sei tu l’unico solo vero 10 della mia Juve!”, scrive Francesco commentando le dichiarazioni di Del Piero sulla pagina Facebook di Tuttosport.

“Caro Alex ammiro la tua eleganza nel paragonare Dybala a te, Paulo è forte ma tu eri più completo”, precisa Michele.

“Come te nessuno è mai stato e nessuno mai sarà”, aggiunge Ila, mentre Grazia ribadisce che per il ruolo di capitano è ancora presto per l’argentino: “Alex sei tu l’unico capitano, Dybala dovrà ancora attendere”.

Roberto va controcorrente: “Dybala erede che ha superato Del Piero”. Ma la sua è l’unica voce fuori dal coro.

