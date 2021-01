Meité è un giocatore del Milan

Il Milan ha il suo nuovo centrocampista: Soualiho Meité è un nuovo giocatore rossonero. Dopo le visite mediche effettuate nella giornata odierna, e la conseguente firma, è arrivata anche l’ufficialità dei rossoneri e del Torino. Tutto confermato.

“AC Milan – comunicano i rossoneri sul proprio sito ufficiale – è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté dal Torino FC. Il centrocampista si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021”.

Il Milan ha scelto Meité per avere a disposizione un’opzione in più in un reparto, quello centrale, pieno di problemi durante la stagione. Allo stato attuale delle cose, Pioli ha a disposizione appena due centrocampisti: Kessié e Tonali. Mentre Krunic è stato trovato positivo al Covid-19 e Bennacer è ancora ai box per infortunio.

Su Meité, che nelle ultime partite aveva perso spazio nel Torino, era segnalato anche il Verona. L’interesse dei veneti, però, non si è concretizzato. Il futuro dell’ex Bordeaux e Monaco, almeno fino al termine della stagione, sarà al Milan.

OMNISPORT | 15-01-2021 22:53