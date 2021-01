Meité: "Il Milan è una grande occasione"

Soualiho Meité si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Peraltro il 26enne centrocampista francese proveniente dal Torino è già sceso in campo con la maglia rossonera negli ultimi 18 minuti della partita vinta col Cagliari lunedì scorso.

“Milan occasione della mia vita? Non dico della mia vita, ma sicuramente è una grande occasione – ha detto Meité -. Al Milan bisogna cambiare modo di essere. Saranno mesi importanti. È il momento più emozionante. Sono nella squadra più forte della mia carriera. Ci sono stati tanti giocatori. Siamo primi, c’è Ibra che fa ancora queste cose. Io da giovane posso solo seguirlo. Devo fare sempre di più”.

OMNISPORT | 20-01-2021 16:20