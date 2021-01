Meité, Vagnati: "Il Milan è tra i club interessati"

Soualiho Meité si è riscoperto grande protagonista di questa sessione invernale di calciomercato. Il suo nome infatti, negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza a quello di alcuni club. Il Milan su tutti. Proprio per la sfida valida per il diciassettesimo turno di campionato contro i rossoneri, il centrocampista francese non solo non è stato inserito nell’undici titolare, ma non è nemmeno andato in panchina.

Un più che probabile indizio di mercato, che il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha commentato prima del calcio d’inizio ai microfoni di DAZN: “Il Milan è uno dei club che ha messo nel suo mirino il nostro giocatore, vediamo. Intanto oggi c’è la partita, quindi non è il momento di parlarne con loro. Vedremo nei prossimi giorni se sarà una trattativa che potrà andare avanti, ma ci sono anche altri club interessati a lui. Un’asta? Non un’asta, ma c’è attenzione per un ragazzo che ha fatto bene con il Torino. Vedremo più avanti se le chiacchiere diventeranno fatti”.

Anche il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha commentato le voci relative al mercato rossonero: “Donnarumma e Calhanoglu? Siamo fiduciosi riguardo i loro rinnovi. Stiamo continuando il dialogo con i loro agenti in maniera proficua e comunque sappiamo che sono due professionisti straordinari. Siamo speranzosi di poter avere notizie il prima possibile. Simakan e Meité? Tanti sono i nomi accostati al Milan. Stiamo valutando con Pioli se integrare giocatori in un organico che è già competitivo. Il mercato è ancora lungo, vedremo la prossima settimana”.

