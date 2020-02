Melandri dà un consiglio a Valentino Rossi

L'ex pilota Marco Melandri in un'intervista a Speedweek ha parlato di Valentino Rossi, che quest'anno dovrà decidere se continuare o meno a correre in MotoGp: "L'età fa sentire il suo peso? Certamente, anche se è difficile da accettare. Ma bisogna essere onesti con se stessi".

"Non è bello se continui sempre a spingere e non riesci a migliorare. I piloti di oggi hanno vent’anni, appartengono ad un’altra generazione. Hanno uno stile di guida diverso, una forma fisica diversa e una mentalità diversa. Quartararo non è mai stato eccezionalmente veloce nella sua carriera, ma oggi ha a disposizione la moto perfetta per il suo stile di guida e i suoi risultati sono esplosi".

Per il motociclista ravennate "nessuno sarà contento quando Valentino Rossi si ritirerà, prima di tutto la Dorna, perché lui permette di guadagnare molti soldi".

Ma il numero 46 deve venire a patti con se stesso: "Ritirarsi è molto più difficile che continuare andando male. Il tuo vero avversario è il tempo, e quello non si può fermare, va sempre avanti. Un pilota deve accettare che gli anni passano e che la vita cambia".

SPORTAL.IT | 17-02-2020 10:54