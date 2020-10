Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: quel silenzio troppo lungo

Quelle incomprensioni che si sono insinuate, in passato, tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono riaffiorate. E hanno segnato la medesima cesura che, allora, aveva determinato l’allontanamento tra i due, protagonisti di una relazione meravigliosa ma altrettanto tormentata. Certo, in questa fase il condizionale è d’obbligo, perché la volontà di entrambi è ed è sempre stata quella di rimanere uniti, una famiglia e non solo per il loro piccolo Maddox.

Più che una certezza, dunque, quello insinuato dal settimanale Oggi è un dubbio: la coppia starebbe affrontando un periodo di crisi. A febbraio, poco prima della quarantena, Melissa Satta aveva affidato ai social network un messaggio sibillino: “Non sempre le cose vanno come vorremmo”.

Satta-Boateng: i segnali di una nuova crisi

L’estate, i suoi impegni su Instagram e una recente intervista hanno restituito l’immagine di una Melissa che ha ribadito con vigore il desiderio di mantenere integra la promessa fatta e amalgamata, mischiata bene la famiglia che si è poggiata su impegni civili importanti e sostenuti. La sua lotta contro il razzismo ha portato Boateng a ricoprire un ruolo che, prima di lui, era difficile imputare a un calciatore.

Nessuna conferma né smentita è arrivata, al momento, da parte dei diretti interessati ma alcuni indizi alimentano le perplessità sui Satteng. D’altronde l’ultima foto social – che li mostra insieme felici e sorridenti – risale al 19 agosto scorso in Sardegna e i riferimenti alla vita di coppia sono assenti da allora.

La rottura mai confermata da Melissa Satta

La conclusione del matrimonio, trapelata nel gennaio 2019, aveva profondamente modificato Melissa la quale non aveva mai voluto entrare nei dettagli della vicenda e che ha voluto però definire un fallimento durante un’intervista a Verissimo. Che cosa è stata, per la Satta, la separazione?: “L’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”.

