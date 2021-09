Mencarelli applaude l'Italia: "Percorso eccezionale, ma vogliamo il titolo"

Rivincita servita per l’Italia femminile Under 18, che si è qualificata per la finale dei Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Messico ai danni degli Stati Uniti, battuti per 3-1 dopo che proprioo un ko al tie break contro gli Usa era costato alle Azzurre nella semifinale dell’edizione 2019 in Egitto.

Palpabile la soddisfazione a fine gara del ct Marco Mencarelli, già proiettato però alla finalissima contro la Russia campione d’Europa, che ha eliminato la Serbia, e che può dare all’Italia il terzo oro nelle ultime quattro edizioni della manifestazione:

“Nel gruppo ci sono diverse debuttanti per le quali questo torneo rappresenta la prima, vera esperienza internazionale e questo ci rende particolarmente soddisfatti per il cammino compiuto” ha detto l’ex coach di Scandicci.

“Contro gli Stati Uniti abbiamo dominato in battuta e a muro. Nel primo set abbiamo commesso troppe disattenzioni, ma poi le ragazze sono state brave a reagire. Quella contro la Russia sarà una finale durissima. Hanno dominato l’ultimo Europeo, sono molto fortia muro e in attacco. Vogliamo vincere, ma il nostro percorso è già eccezionale”.

29-09-2021