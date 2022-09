Mennea Day, riapre l'impianto di Barletta

07-09-2022 17:30

Riapre dopo 7 anni l’impianto amato da Pietro Mennea, che nella sua città corse in 19.96 nel 1980: sabato l’evento che lo celebra sulla pista a lui dedicata. A Cassola festa con Dallavalle e Fantini.

Sarà proprio il Mennea Day a riconsegnare alla città pugliese lo storico impianto intitolato al marciatore Cosimo Puttilli, lo stadio nel quale la Freccia del Sud corse al di sotto dei venti secondi nell’agosto del 1980, siglando il 19.96 che resta il suo miglior tempo al livello del mare.

Anche per quest’anno la sua Barletta sarà il “cuore” del Mennea Day che rievoca l’impresa di Città del Messico del 12 settembre 1979 quando il grande Pietro disegnò quell’incredibile 19.72 che per quasi diciassette anni sarebbe rimasto record del mondo dei 200 metri (fino al 19.32 di Michael Johnson nel 1996) e che tutt’ora vale come primato europeo. L’evento, in questa stagione, ha una valenza ancora più significativa, proprio perché segna il ritorno di una gara di atletica sulla pista di Barletta dedicata a Mennea, con tanto di stele alla partenza dei cento metri che riporta una delle sue celebri massime: “Esiste un solo modo per sapere se si vincerà o si perderà: provarci”.