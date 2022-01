Mercato chiuso: la Juve manca il tris, la Lazio trova il vice Immobile

31-01-2022 20:43

Il gong è arrivato. La sessione invernale di calciomercato 2021/2022 si è ufficialmente conclusa e, a differenza del passato, non vi sono stati grandi colpi dell’ultimo minuto.

Calciomercato, le ultime trattative andate in porto

La squadra più attiva nelle ultimissime ore di mercato è stata la Lazio di Claudio Lotito, formazione che, sia in entrata che in uscita, è stata al centro di diversi movimenti fino agli ultimi minuti.

In extremis infatti i biancocelesti sono riusciti a cedere Muriqi al Maiorca (prestito fino al termine della stagione), Durmisi allo Sparta Rotterdam e, contemporaneamente, a trovare l’accordo per Cabral: l’attaccante dello Sporting Lisbona arriverà nella Capitale in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8.

Parlando sempre di squadre nella top ten della Serie A, l’Atalanta ha ceduto in prestito l’ex Juve Federico Mattiello all’Alessandria, mentre il Torino ha prelevato il centrocampista Demba Seck dalla Spal.

Calciomercato, tanti movimenti in coda

Alla fine, chi maggiormente si è mosso nelle fasi conclusive della sessione sono state soprattutto le squadre attualmente invischiate nella lotta per non retrocedere e guadagnarsi la salvezza.

Fra queste, sono da segnalare le operazioni concretizzate da Genoa (acquistato a titolo definitivo Albert Gudmundsson dall’AZ Alkmaar, ceduto Pandev al Parma), Bologna (preso il cileno Rojas dal Crotone) e Venezia (ceduti St Clair, Ala-Myllymaki e Dezi).

Calciomercato, gli affari sfumati

Sostanzialmente dunque, le big nelle ultime ore non sono riuscite a concludere alcun colpo significativo anche se sono diversi i nomi di spicco di cui si è parlato.

L’Inter, come rivelato dallo stesso Carnevali, si è mossa per due talenti come Scamacca e Frattesi ma il Sassuolo ha resistito e, verosimilmente, riaprirà il capitolo coi nerazzurri quest’estate. Gli stessi neroverdi poi non hanno poi raggiunto l’accordo per il trasferimento di Defrel alla Sampdoria, club che, quasi contemporaneamente, si è sentita dir di “no” anche da Castillejo il quale dunque resterà al Milan fino a fine stagione

L’unica big ad essersi mossa con decisione quindi è la Juventus, vera e propria regina del mercato invernale a cui nelle ore finali non è riuscito il terzo colpo della sessione: l’approdo di Nahitan Nandez a Torino infatti è saltato perché i bianconeri non sono riusciti a trovare l’intesa col Cagliari per la formula del prestito (Cherubini puntava al con diritto di riscatto mentre i rossoblù esigevano l’obbligo) e così l’uruguaiano è rimasto in Sardegna.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

