Inter, arriva l'ufficialità: ecco l'ultimo colpo di mercato del club

29-01-2022 15:30

Dopo l’acquisto di Robin Gosens, il mercato dell’Inter non si è fermato. È stato infatti, mancava solo l’ufficialità, annunciato Felipe Salvador Caicedo Coruzo. L’attaccante ecuadoriano del Genoa arriva così in maglia nerazzurra.

Già nella giornata di ieri aveva effettuato le visite presso l’Istituto Humanitas di Rozzano e il Centro Coni di via Piranesi e poi era passato in sede per firmare il contratto.

Inter, ufficiale l’arrivo di Caicedo dal Genoa

Con un comunicato stampa, è stato così annunciato l’attaccante 33enne (classe 1988) che arriva in prestito: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022″.

Inter, Caicedo è il primo attaccante dell’Ecuador

Nato a Guayaquil, definita la perla del Pacifico, proprio da lì muove i primi passi nel mondo del pallone. Fino all’esperienza in Svizzera a cui seguono esperienze al Manchester City, Sporting Lisbona, Malaga, Levante. E poi, Mosca, poi gli Emirati Arabi, di nuovo la Spagna e infine l’Italia, con l’approdo alla Lazio. Caicedo è il primo ecuadoriano della storia del Club: diventano così 50 le nazioni rappresentate dai calciatori che sono andati in panchina almeno una volta con l’Inter in gare ufficiali.

Inter, Inzaghi riabbraccia Caicedo

In maglia biancoceleste realizza 33 gol di cui 6 che arrivano oltre il 90’, in totale 9 reti dopo l’80’ di gioco. Tra i successi con la maglia della Lazio, con Simone Inzaghi seduto in panchina, c’è anche una Coppa Italia in cui, con un lancio, mandò in porta il ‘Tucu’ Correa, attualmente proprio in maglia nerazzurra e che Caicedo andrà proprio a sostituire.

Nella sua carriera da segnalare anche le 22 reti con la Nazionale dell’Ecuador, compresa una doppietta contro il Brasile nel 2011. È il sesto miglior marcatore della storia della nazionale ecuadoregna.

