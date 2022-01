Champions League, Inter: sentenza durissima dell'UEFA su Barella

28-01-2022 17:08

E’ arrivata una mazzata su Nicolò Barella e sull’Inter per quanto riguarda la Champions League. Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale campione d’Europa, espulso durante l’ultima partita della fase a gironi contro il Real Madrid lo scorso 7 dicembre, è stato squalificato non per una, come regolarmente accade in caso di cartellino rosso, ma per due giornate e dovrà quindi saltare entrambe le sfide degli ottavi di finale contro il Liverpool.

Il perché dei due turni a Barella, l’Inter non farà ricorso

Il Comitato etico e disciplinare dell’UEFA si è riunito martedì per valutare il comportamento del centrocampista nerazzurro, cacciato per fallo di reazione su Eder Militao dall’arbitro tedesco Felix Brych, il cui referto è stato decisivo per lo stop di due partite. La comunicazione al club nerazzurro però è arrivata solo oggi. L’Inter, che aveva già multato Barella per il gesto, non è intenzionata a presentare ricorso.

Champions League, Inter: niente Liverpool per Barella

Le due partite degli ottavi di finale di Champions League contro i Reds sono in programma mercoledì 16 febbraio al Meazza e martedì 8 marzo ad Anfield. Già la doppia sfida contro la squadra di Jurgen Klopp sarebbe stata molto difficile per i campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi, a maggior ragione lo sarà senza Barella, che come spirito agonistico è considerato il più “inglese” degli interisti.

Inter: il bilancio stagionale di Barella in Champions League

Barella aveva giocato tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League segna mai segnare e questo bilancio diventerebbe definitivo in caso di eliminazione col Liverpool. In carriera il centrocampista nerazzurro ha un totale di 16 presenze e 1 gol nelle ultime tre edizioni della più importante competizione calcistica europea per club.

OMNISPORT