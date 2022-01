Champions League, Inter: Barella probabilmente out due turni per squalifica

28-01-2022 14:13

Brutte notizie in casa neroazzurra per Simone Inzaghi in vista del doppio impegno contro il Liverpool.

Nicolò Barella molto probabilmente infatti, non disputerà il doppio impegno di Champions contro il Liverpool perché dovrà scontare una squalifica da due giornate. Il tecnico neroazzurro era a conoscenza di tale eventualità, ma conservava, come d’altronde tutti ad Appiano, ancora qualche speranza sulla possibilità di poter impiegare il centrocampista nella gara di ritorno.

Il Comitato etico e disciplinare si è riunito martedì scorso, manca l’ufficilità ma il club è già stato informato. Nicolò assente anche nel ritorno col Liverpool ad Anfield. Cosa era successo? Il centrocampista nerazzurro aveva ricevuto il cartellino rosso per il fallo di reazione su Eder Militao nell’ultima giornata del girone di qualificazione e, da quanto trapelato da Nyon sembra prevalere la linea più dura: tutto, in ogni caso, dipende dal referto dell’arbitro Felix Brych. Dalle immagini tv il gesto di reazione dopo il fallo di Militao era parso subito istintivo, ma non violento.

In viale della Liberazione hanno appreso la notizia e stando a quanto filtra, non presenteranno alcun ricorso.

OMNISPORT