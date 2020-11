Mercato, il Milan gioca d'anticipo: pronto il colpo a centrocampo

L’uomo del giorno, in Europa, è Dominik Szoboszlai. Grazie a un suo splendido gol al 92′, infatti, l’Ungheria ha battuto l’Islanda in rimonta e si è qualificata alla fase finale degli Europei per la seconda volta consecutiva (non era mai accaduto nella storia della nazionale magiara). A fregarsi le mani c’è soprattutto il Milan, che da tempo ha iniziato un pressing sul Salisburgo, club che detiene il cartellino del centrocampista: i rossoneri, però, sono costretti ad anticipare i tempi e cercheranno l’assalto già a gennaio.

Due i fattori che impongono una rapida decisione alla dirigenza del club di via Aldo Rossi: il primo è legato ad un puro fattore economico: Szoboszlai ha un valore di mercato che si attesta attorno ai 25 milioni di euro, secondo quanto riportato dal portale ‘Transfermarkt’, ma ha iniziato molto bene la stagione con gli austriaci e l’exploit in nazionale potrebbe innalzarne improvvisamente il prezzo nei prossimi mesi.

Il secondo fattore è quello della concorrenza: se Lipsia e Arsenal sono club insidiosi ma superabili tanto a livello di blasone quanto a livello economico, diverso è il discorso per una nuova pretendente spuntata proprio nelle ultime ore: il Real Madrid del patron Florentino Perez.

Secondo quanto riportato da ‘As’, infatti, il presidente dei Blancos è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista ungherese, e vorrebbe tentare l’assalto per regalarlo a Zinedine Zidane e aggiungere un tassello impotante a un centrocampo che, in questo inizio di stagione, ha mostrato più di qualche lacuna.

Non c’è tempo da perdere, dunque, per i rossoneri: il talento ungherese è il profilo ideale per età (il 25 ottobre scorso ha compiuto 20 anni) e costi al momento contenuti, ma servirà agire da subito per evitare che le meregnues possano soffiare un prospetto del genere al Milan.

OMNISPORT | 13-11-2020 12:43