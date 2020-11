Milan, a gennaio il “10” del futuro: tifosi impazziti

Imbattuto e primo in classifica, il Milan sogna in grande. O meglio, sognano in grande i tifosi rossoneri, molti dei quali credono davvero che la squadra di Stefano Pioli possa arrivare fino al traguardo dello scudetto. D’altra parte Inter e Juventus, le grandi favorite, non brillano, mentre il Napoli dell’ex Gattuso appare ancora in costruzione.

Il Milan torna su Szoboszlai

Ecco, allora, che con i giusti innesti nel mercato di gennaio il Milan può davvero tornare a vincere il campionato. Già, ma quali innesti, quali acquisti? Per la Gazzetta dello Sport Paolo Maldini avrebbe già in mente l’uomo giusto per il Milan: si tratta di Dominik Szoboszlai, il trequartista ungherese classe 2000 del Salisburgo che in estate era stato vicino ai rossoneri, all’epoca pronti a entrare nell’era Rangnick.

Con la conferma di Pioli, la trattativa per Szoboszlai venne stoppata. Ora, però, il Milan potrebbe tornare all’assalto, anche perché il giocatore ha ancora una clausola rescissoria piuttosto bassa, di “soli” 25 milioni di euro.

L’affare è possibile: con Szoboszlai il Milan metterebbe le mani su un vero talento, un “10” in grado di giocare in diverse posizioni assicurando gol (già 2 i centri di Szoboszlai nella Champions League 2020/21) e assist. Per i tifosi, l’ungherese è l’uomo su cui puntare.

Tifosi impazziti per il talento ungherese

“Se costa davvero 25 milioni è da prendere al volo!”, commenta Tony su una delle pagine Facebook dedicate al Milan. Paolo ha già ben chiaro come utilizzare Szoboszlai: “È il sostituto naturale di Calhanoglu, meglio spendere lì 25 milioni e poi non si sa se Diaz rimanga l’anno prossimo mentre Bennacer ha una clausola di 50 milioni. Programmazione please”.

Per Francesco meglio scommettere sull’ungherese che rinnovare il contratto di Calhanoglu: “Prendiamolo subito piuttosto che dare tutti quei soldi a Cala… sempre che sia vero che li ha chiesti”.

“Io venderei Castillejo e prenderei lui” aggiunge Luca, mentre Gian Marco si dice scettico sul prezzo del giocatore: “Non penso valga così poco, fortissimo davvero”.

SPORTEVAI | 03-11-2020 12:27