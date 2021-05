Dopo essere stato accostato alla Roma, il nome di Sarri è tornato in auge. Il Tottenham (ex squadra di Mourinho, nuovo allenatore della Roma) sarebbe sulle tracce dell’allenatore ex Juventus e Napoli.

Secondo il Daily Star, il club inglese vorrebbe aprire un nuovo ciclo con Sarri. Da ricordare che il tecnico italiano ha già allenato in Premier League, vincendo l’Europa League alla guida del Chelsea (stagione 2018/19).

OMNISPORT | 11-05-2021 08:52