Mercato Inter, Antonio Conte lancia un avvertimento alla società

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia del match di campionato contro il Verona, che chiude il 2020 nerazzurro, ha mandato un chiaro messaggio alla società in vista del mercato di gennaio: “Sinceramente a livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni di classifica. E’ un percorso che è iniziato e sta continuando, fatto di lavoro. Ce n’è poi uno parallelo che è quello societario e su quello dovete chiedere al club“.

Il mister leccese vuole un confronto con la dirigenza per decidere come muoversi per quanto riguarda il fronte entrate e uscite (sono in arrivo diverse cessioni) e per rinforzarsi in chiave scudetto: “La mia valutazione non credo sia importante, tra virgolette. L’importante è la valutazione che deve fare il club e in questi quattro mesi, in cui abbiamo lavorato. Sicuramente ci vedremo con il club dopo il Verona viste le decisioni prese nel meeting di agosto. E’ giusto rivedersi e capire che soluzioni dobbiamo trovare e se le vogliamo trovare”.

Le condizioni della squadra: “Chi ha giocato due giorni fa ha fatto recupero, oggi prepareremo la partita con il Verona. Manca questa prima della sosta di Natale. Cercheremo di mettere tutta l’energia possibile. Per quel che riguarda il Milan sta facendo molto bene e sono contento per Pioli”.

Sulla forza dell’Hellas: “Sia l’anno scorso che quest’anno sta facendo grandi cose. Complimenti a Juric che sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile, vediamo anche i risultati che il Verona ha fatto contro le grandi squadre. Ha sempre creato delle grosse problematiche. Dobbiamo essere bravi e determinati sapendo a cosa andiamo incontro”.

OMNISPORT | 22-12-2020 15:00