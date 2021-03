Mercato Inter: c'è l'accordo per un colpo a parametro zero

Mentre in casa Inter ci si gode il primato in classifica, tiene banco, ormai da settimane, la situazione societaria, ma anche alcune voci di calciomercato, che peraltro non si fermano mai durante tutto l’anno, in particolare una, che tra poco sveleremo.

Questo è sicuramente un anno spartiacque per il futuro del club sia a livello tecnico-agonistico che finanziario. Le voci sulla possibile cessione della società entro fine stagione sono costanti e Suning è in cerca di acquirenti e soci.

C’è poi la situazione acquisti-cessioni, con Beppe Marotta che, per assicurarsi nuovi arrivi deve fare i conti con una situazione economica societaria non proprio florida. L’amministratore delegato nonché guru del mercato nerazzurro deve continuare a operare attraverso prestiti o parametri zero, o comunque con colpi a cifre basse.

A questo proposito Sandro Sabatini, che tra l’altro è stato capo ufficio stampa dell’Inter ai tempi di Ronaldo (non Cristiano, ovviamente), ha dichiarato domenica a “Pressing” su Mediaset: “In una situazione del genere quello che stanno facendo Marotta e Conte è da applausi. Suning non può pensare adesso di non vendere l’Inter, o di voler magari guadagnare dalla cessione”.

E per quanto riguarda il mercato, un nome che rispunta è quello del centrocampista olandese del Liverpool Georginio Wijnaldum, da mesi sul piede di partenza dai Reds a causa della scadenza del contratto a fine stagione. E la sua prossima destinazione sembra proprio l’Inter, che poteva concretizzarsi già la scorsa estate ma che potrebbe aver avuto solamente il rinvio di un anno.

“C’era l’accordo verbale la scorsa estate, poi hanno deciso di rimandare e farlo a costo zero”, ha aggiunto infatti Sabatini. Wijnaldum ha trent’anni, ha giocato nel Feyenoord, nel PSV, nel Newcastle e poi, dal 2016, è al Liverpool: per l’Inter sarebbe un colpo a parametro zero decisamente di alto livello.

OMNISPORT | 02-03-2021 11:17