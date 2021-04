Mercato Inter, Conte fa la lista: le prime due richieste per restare

Lo scudetto numero 19 della storia è sempre più vicino per l’Inter, che con una striscia aperta di 11 vittorie consecutive guarda con ottimismo all’ultimo scorcio della stagione e inizia a fare il conto alla rovescia per la festa tricolore.

Nelle ultime settimane anche la scaramanzia di Antonio Conte sta lasciando spazio al realismo. Il tecnico salentino punta ad arrivare già campione alla sfida della penultima giornata sul campo della Juventus, magari con già in tasca anche il primato assoluto di vittorie consecutive della storia dell’Inter, le 17 fissate nella gestione Mancini nella stagione 2006-2007.

Solo a obiettivo centrato Conte inizierà a pensare al proprio futuro. Decisivo in questo senso sarà quanto l’allenatore, l’ad Marotta e la proprietà si diranno nell’atteso confronto previsto al termine del campionato, nel quale il tecnico si aspetta buone notizie dalla famiglia Zhang in merito alla possibilità di tornare ad investire nel prossimo mercato dopo la pausa forzata a gennaio, coincisa con il difficile momento societario e il blocco degli investimenti ordinato dalla Cina.

Per restare a Milano, infatti, Conte chiede una rosa ancora più competitiva per provare a continuare a vincere in Italia e fare più strada in Europa.

In questo senso l’allenatore nerazzurro sembra avere già chiaro i ruoli sui quali intervenire. Oltre alla necessità di potenziare l’attacco, dove in questo momento c’è il solo Alexis Sanchez alle spalle del duo titolare Lukaku-Martinez, Conte vorrebbe rinforzare il reparto degli esterni e il centrocampo attraverso gli acquisti di Alessandro Florenzi e Rodrigo De Paul.

L’esterno della Nazionale è attualmente in prestito al Psg dalla Roma, ma nonostante il buon rendimento fornito finora i francesi potrebbero decidere di non esercitare il riscatto: il ritorno nella Capitale sembra difficile così l’Inter potrebbe accontentare Conte, che stima Florenzi dai tempi della Nazionale e che potrebbe utilizzare il giocatore sia a tutta fascia nel 3-5-2 che come interno di centrocampo.

Nel reparto centrale, però, l’Inter punterà anche un rinforzo di qualità come appunto De Paul. L’argentino può lasciare l’Udinese, ma c’è il rischio asta dopo l’interessamento del Napoli che si aggiunge a quello della Juventus.

Già vicino ai nerazzurri in passato, il fantasista ex Valencia potrebbe prendere il posto di Christian Eriksen, al quale quindi potrebbe non bastare il buon finale di stagione. Anche De Paul è infatti utilizzabile come trequartista o interno di centrocampo. Il prezzo del cartellino può diventare un ostacolo, ma Conte ha espresso i propri desideri.

OMNISPORT | 16-04-2021 09:55