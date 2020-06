Mercato Inter: Conte pronto ad accogliere Morata

In casa Inter si continua a discutere sulla questione Lautaro Martinez. Il Toro è l’obiettivo numero uno del Barcellona e il club nerazzurro non vuole rischiare di restare con un pugno di mosche in mano nel caso dovesse fare le valigie.

Negli ultimi giorni sono aumentate le indiscrezioni che vorrebbero l’Inter sulle tracce di Alvaro Morata. Lo spagnolo è reduce da esperienze poco edificanti e, anche all’Atletico Madrid, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto (colpa anche di qualche infortunio di troppo).

Tuttavia, il talento dell’ex attaccante bianconero (15 reti in 63 gare dal 2014 al 2016) è indiscutibile. Il tecnico Antonio Conte (si conoscono dai tempi del Chelsea) sarebbe ben disposto ad accoglierlo nel gruppo e provare a rivitalizzarlo.

Il duo Marotta/Ausilio starebbe valutando una proposta per convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire. Il problema sarebbe soprattutto l’ingaggio dello spagnolo, pari a circa 10,5 milioni di euro a stagione (troppi per le casse nerazzurre).

Edinson Cavani potrebbe diventare una pedina importante in questa trattativa. El Matador pare destinato a diventare un colchoneros. Se così fosse, per Alvaro Morata sarebbe impossibile restare all’Atletico Madrid. L’Inter ne potrebbe approfittare.

Chiaramente, prima di tentare l’affondo per Alvaro Morata, l’Inter aspetterà l’evolversi della situazione legata al futuro di Lautaro Martinez. L’intenzione del club nerazzurro è sempre la stessa, ovvero provare a trattenere il Toro a tutti i costi.

Intanto Antonio Conte starebbe valutando la possibile coesistenza di Romelu Lukaku e Alvaro Morata. Dovessero integrarsi, l’attacco dell’Inter avrebbe diverse soluzioni offensive. Tuttavia, il popolo nerazzurro non sarebbe convinto della scelta Alvaro Morata.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 09:47