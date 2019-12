Mercato Inter, Conte trema: complicazioni per tre obiettivi

Un rinforzo per reparto? Sì, ma meglio abbondare… L’Inter è arrivata alla pausa natalizia con il fiatone. I risultati ottenuti sono eccellenti, ma Antonio Conte ha passato l’autunno a invocare rinforzi sul mercato di gennaio.

L’optimum per il tecnico salentino è rappresentato appunto da un volto nuovo per ciascun settore del campo, ma il reparto più bersagliato dagli infortuni, il centrocampo, potrebbe anche vedere due nuovi acquisti inseriti a metà stagione.

I nomi già individuati sono quelli di Arturo Vidal e Dejan Kulusevski: caratteristiche ed età diverse, ma con loro la mediana dell’Inter sarebbe davvero completa.

La società di concerto con l’allenatore ha individuato le strategie per arrivare a dama in entrambi i casi. Per il cileno del Barcellona c’è però il rischio del muro contro muro: Vidal, pupillo di Conte dai tempi della Juventus, ha infatti rotto con l’allenatore dei catalani Ernesto Valverde, ma non con compagni e società.

Il Barcellona venderebbe solo per monetizzare, ma l’Inter punta sul prestito: 20 milioni con diritto di riscatto metterebbero d’accordo le parti, ma i nerazzurri al momento non cedono facendo irritare il giocatore, che si aspetta una mossa dall’Inter. Dal canto proprio a Milano confidano invece che sia Vidal a rompere del tutto con l’ambiente facilitando l’addio.

Sul fronte Kulusevski il nodo è convincere Atalanta e in subordine il Parma, dove il giocatore milita attualmente in prestito. I bergamaschi vogliono 30 milioni subito, lasciando poi scegliere al giocatore se concludere la stagione in Emilia o trasferirsi subito a Milano. In alternativa Gasperini gradirebbe avere una contropartita come Mattia Politano, non certo incedibile per l’Inter, che non può però impoverire ulteriormente il proprio attacco, dove l’obiettivo è Giroud, entrato però nelle mire del Bordeaux che offre al campione del mondo la possibilità di tornare in patria.

Sullo sfondo c’è il Parma, deciso a complicare le cose a entrambe le società: lo svedese è ai crociati solo in prestito secco, ma il ds degli emiliani Faggiano chiede un indennizzo economico per la valorizzazione del giocatore. Da qui la volontà dell’Atalanta di tenere alta la richiesta…

