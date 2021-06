Mercato Inter: è fatta per la cessione di un big, ora il sostituto

Prima cessione di lusso per l’Inter: il Paris Saint Germain ha ormai trovato l’accordo con il club nerazzurro per il trasferimento di Achraf Hakimi in Francia. Il terzino marocchino lascerà il club milanese e la serie A, dopo un solo anno, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, più bonus.

Il Psg ha voluto imprimere un’accelerazione importante alla trattativa: nella giornata di mercoledì sono arrivati in Italia alcuni emissari della società francese per chiudere definitivamente l’affare, ora ai dettagli.

Il giocatore ha da tempo trovato l’accordo con il dirigente del Psg Leonardo per un ricco contratto di cinque anni: attualmente è in vacanza, in attesa del via libera per mettersi in viaggio per Parigi per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Ormai fuori dai giochi il Chelsea, l’unico club che aveva cercato di competere con la ricchissima società parigina, che in difesa sta per incamerare un altro colpo assoluto, Sergio Ramos, appena svincolatosi dal Real Madrid.

L’Inter sta già pensando al possibile sostituto del terzino, uno dei punti fermi di Antonio Conte: la sua cessione, già decisa da tempo, è stata una delle cause che hanno spinto il mister leccese verso l’addio ai nerazzurri.

Nella lista di Marotta e Ausilio, riporta Sportitalia, ci sono Zappacosta , Lazzari e anche Denzel Dumfries, terzino del Psv che sta brillando a Euro 2020 con la maglia dell’Olanda. Sul giocatore però ci sono diversi club.

OMNISPORT | 23-06-2021 21:16