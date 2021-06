Hakimi verso la cessione, esplode la rabbia degli interisti

Settacinque milioni di euro all‘Inter più bonus, otto milioni netti all’anno al giocatore. Sono le cifre esorbitanti, svelate dal giornalista Gianluca Di Marzio, che dovrebbero portare Achraf Hakimi a Parigi. Il contratto della vita, per l’esterno marocchino. Mentre per il club nerazzurro una robusta boccata d’ossigeno in un momento non facile, con le difficoltà finanziarie che hanno in qualche modo affievolito la gioia per la conquista dello scudetto.

Hakimi al Psg, il Tweet di Biasin

Con l’hashtag #Hakimi finito inevitabilmente in tendenza, è il giornalista Fabrizio Biasin a dettare la linea su Twitter ai tifosi nerazzurri. Ecco il suo messaggio: “Gli ultimi sul pianeta Terra che vorrebbero vendere Hakimi sono coloro che ci hanno messo tre anni per convincerlo a venire all’Inter. Lo venderanno? Probabile. A una cifra enorme? Sì. Saranno felici di farlo? No. Ma l’Inter viene prima di ogni singolo giocatore”.

Hakimi lascia l’Inter, è polemica

Non tutti riescono però a mantenere la stessa flemma del cronista di fede interista. “Ovviamente molto dispiaciuto dell’ormai probabile cessione di Hakimi, ma sarebbe stato bello se l’offerta fosse stata più alta. Stai trattando col club più ricco del pianeta, che ha liquidità infinita e quell’offerta è la minima. Si sperava di chiedere almeno sui 90 milioni”, scrive un tifoso rammaricato per l’esiguità dell’offerta dei parigini. “Se Hakimi deve partire davvero la formula da proporre al PSG dovrebbe essere 70 milioni + 10 di bonus + Paredes in prestito, dato che sembra stiano cercando di piazzarlo. Inter, solo così riuscireste ad addolcire la pillola”, è un’altra considerazione di mercato. “Ovviamente se non avessimo avuto queste difficoltà economiche un giocatore come Hakimi non avrebbe mai lasciato l’Inter. Tutto il mio disprezzo al Paris Saint-Germain e al suo calcio ‘del popolo’, prometto di gufarlo a tutto spiano a cominciare dalle amichevoli estive”, è la ‘minaccia’ di un tifoso. “Che sia Lautaro, Hakimi, i pastorelli, il bue o l’asinello, qualcuno deve partire. Punto. Basta con questi piagnistei, mettetevi il cuore in pace”, è invece l’invito di un altro supporter.

SPORTEVAI | 22-06-2021 13:29