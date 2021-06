Inter, tifosi contro l’addio del talento: "Rischio Zaniolo bis"

L’arrivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu permetterà all’Inter di rafforzare il centrocampo senza investire denaro per il cartellino di un nuovo acquisto, ma nonostante ciò il club nerazzurro resta alla ricerca di risorse che diano respiro al bilancio.

La plusvalenza Esposito

Un’esigenza, questa, che potrebbe portare anche a cessioni dolorose: oltre ad Hakimi, anche un giovane talento di proprietà dell’Inter potrebbe presto fare le valigie. A svelarlo è Nicolò Schira, con un tweet che ha generato una certa agitazione tra i tifosi nerazzurri. “L’Inter sta pensando di vendere Sebastiano Esposito per realizzare una importante plusvalenza intorno ai 10 milioni di euro: contatti in corso col Sassuolo”.

Esposito, classe 2002, è reduce da una stagione spesa in prestito in serie B tra Spal e Venezia nella quale ha messo assieme 28 presenze e 3 gol, ma è indiscutibilmente in possesso di un grande potenziale.

Il timore di uno Zaniolo bis

Ecco perché una sua cessione spaventa i tifosi dell’Inter, che temono si possa ripetere quanto già avvenuto con un’altra giovane promessa cresciuta nel vivaio nerazzurro. “Se Esposito va via, poi ci ritroveremo a rimpiangerlo come Zaniolo”, scrive Marco su Twitter.

Paride, invece, non è d’accordo con la valutazione del giocatore: “10 milioni per gli scarpini di Esposito, giusto? Se Scamacca vale 40, Esposito vale almeno 20, dai”. Frank concorda: “A 10 milioni è regalato”.

Per Adrian, invece, vale la pena cedere l’attaccante: “Ma non doveva essere il nuovo Maradona? Meglio vada via”. E Freezer suggerisce un’idea a Marotta: “Scambiamolo con Raspadori”, scrive il tifoso, indicando un attaccante che piace parecchio all’Inter.

