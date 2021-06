L'agente di Hakimi e Lautaro Martinez gela l'Inter: le sue parole

Tempi duri per l’Inter e per i tifosi nerazzurri. I guai finanziari del club di Via della Liberazione impongono sacrifici che non saranno indolori per le ambizioni della società, nonostante sia Zhang che Marotta stiano cercando di minimizzare la questione e rassicurare i supporters sulla competitività della squadra.

Di fatto, i nerazzurri stanno attraversando un piccolo ridimensionamento, soprattutto dal punto di vista del monte ingaggi. La prima soluzione che Marotta e Ausilio hanno trovato per fare cassa velocemente è vendere uno dei pochi giocatori ad avere veramente mercato: stiamo parlando di Hakimi, di cui da settimane si parla per via del suo possibile passaggio al Paris Saint Germain. I francesi avrebbero fatto un’offerta intorno ai 60 milioni di euro, mentre l’Inter ne vuole almeno 80.

Se fino ad oggi la permanenza della freccia marocchina era ancora in forse, ora ci ha pensato Alejandro Camaño, agente sia di Hakimi che di Lautaro Martinez, a far chiarezza sulla situazione dei due suoi assistiti. In particolare, Comano tocca anche il tasto Lautaro Martinez, che fino a questo momento non era ancora stato toccato. Il Toro sta bene a Milano, ma l’agente riporta di una situazione non chiara all’interno del club, e dunque tutto potrebbe ancora succedere. Ecco le sue parole:

“Hakimi lascerà l’Inter. Per Lautaro invece la situazione non è ancora chiara. Per ora, l’unico dei due che lascerà l’Inter è Hakimi: ha possibilità di andare in Europa, loro ci hanno detto che devono vendere un giocatore e lo hanno già scelto. Sulla questione Lautaro dobbiamo ancora lavorare. L’Inter è in una posizione forte con lui perché lo considera un campione e vuole trattenerlo. Se invece dovesse liberarsi di Lautaro non lo farebbe per poco. Non c’è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà lui. Ha 23 anni e la sua opinione è molto importante”.

Dunque, da quello che si evince dall’intervista dell’agente, sarà lo stesso giocatore a decidere se restare o se andare via per continuare a puntare al top. I tifosi nerazzurri si augurano, a questo punto, che il Toro non la pensi come Antonio Conte.

OMNISPORT | 15-06-2021 23:59