Inter, la preoccupazione dei tifosi: Fa come Donnarumma

L’Inter potrebbe fare i conti con il caso Lautaro Martinez. Il calciatore argentino è uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato e su di lui c’è il forte interessamento dell’Atletico Madrid di Simeone che sembra essere riuscito a scalzare anche il Barcellona.

L’Inter, dal canto suo, deve fare i conti con il bilancio. La formazione nerazzurra ha bisogno di uno/due movimenti in uscita per riuscire a far quadrare i conti e i due giocatori maggiormente indiziati a partire per fare cassa sono Achref Hakimi e Lautaro Martinez. Ma la preoccupazione dei tifosi è che il giocatore possa decidere di fare muro e scegliere di andare a scadenza come accaduto nel caso di Donnarumma.

Le parole del procuratore di Martinez

Della situazione di Lautaro Martinez ha parlato il suo procuratore Alejando Camano nel corso di un’intervista a Sport: “Ci hanno offerto il rinnovo ma per ora abbiamo detto che stiamo bene così. Siamo molto sereni, prima dobbiamo risolvere la situazione all’Inter. Ma ovviamente gli fa piacere l’interesse mostrato dal Barcellona. Il nostro compito ora è conoscere la situazione del progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che stanno arrivando. 90 milioni? Mi sembra una richiesta esagerata”.

La preoccupazione dei tifosi: “Come Donnarumma”

Sui social continua a serpeggiare un certo malcontento tra i tifosi dell’Inter che non si aspettavano di certo di ritrovarsi in una situazione del genere dopo la vittoria dello scudetto. L’addio di Conte e i problemi societari hanno messo i tifosi in allerta e ora c’è grande preoccupazione: “Se ne va a zero come Gigio così risparmiamo e non ci paghiamo all’agente come ha fatto il Milan”. Anche Chicco sembra nutrire la stessa paura: “Praticamente ha detto che andrà in scadenza e se ne va a zero”.

Mentre Antonio spiega che nella gestione dell’Inter della situazione Lautaro ci sono stati degli errori: “E’ anche una questione di rispetto. Inzaghi chiamando Lukaku ha sbagliato, Lautaro non si sente inferiore, è il centravanti indiscusso e indiscutibile dell’Argentina mica del Canicattì”. La paura di tanti fan nerazzurri è che alla fine l’Inter sarà costretta a cederlo a un prezzo inferiore: “Questo vuole andare via a zero e alla fine l’Inter sarà costretta a svenderlo ad un anno dalla scadenza”.

SPORTEVAI | 10-06-2021 08:35