Mercato Inter: già individuato il sostituto di Eriksen

In casa Inter si continua a parlare del futuro di Christian Eriksen. L’ex Tottenham, di fatto, è ai margini dal progetto dell’Inter di Antonio Conte. Si starebbe aspettando solo l’apertura del mercato invernale per trovargli una nuova sistemazione.

Antonio Conte continua ad utilizzare il danese con il contagocce, come contro il Bologna (è entrato negli ultimi minuti del match). L’allenatore, tuttavia, ha ribadito il suo pensiero sul fantasista in maniera molto chiara.

“I ragazzi sanno che quando scelgo un giocatore ho i miei motivi, nell’interesse della squadra. Sta lavorando, deve continuare a farlo“, le parole dello stesso Antonio Conte nel post match della gara vinta con il Bologna.

Tuttavia, pare improbabile che Christian Eriksen rimanga fino al termine della stagione. Diversi i club sulle sue tracce, in particolare della Premier League (da dove arriva). L’Arsenal sarebbe, al momento, in pole position.

L’Inter starebbe valutando anche la possibilità di una cessione con la formula del prestito anche se, davanti ad un’offerta importante (non meno di 27/30 milioni di euro), la cessione sarebbe la soluzione migliore.

Inter che ci starebbe già muovendo per avere tra le mani un sostituto di grande valore. Attenzione al nome di Angel Di Maria, attualmente al PSG ma in scadenza di contratto al termine della stagione in corso.

Classe 1988, l’argentino è un vecchio pallino della società nerazzurra che l’ha cercato anche in passato. Angel Di Maria piacerebbe a tanti altri club, in particolare sarebbe sulle sue tracce anche la Juventus. Derby in vista?

OMNISPORT | 06-12-2020 08:45