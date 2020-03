Mercato Inter: il piano del Barcellona per Lautaro

Con il calcio fermo al palo, le società pensano al futuro e, in particolare, al mercato. Il Barcellona, nello specifico, sarebbe al lavoro per rivoluzionare la rosa e investire cifre folli su due stelle di prima grandezza come Lautaro Martinez e Neymar.

L’interesse del Barça nei confronti del giovane bomber nerazzurro è noto da tempo ma, come riportato dal Mundodeportivo, ora ci sarebbe un piano ben preciso per strappare l’argentino all’Inter e ai tanti club esteri interessati.

Come noto, Lautaro Martinez ha un contratto garantito sino al giugno del 2023 ma ha anche una clausola rescissoria pari a 111 milioni di euro. Clausola che il Barcellona avrebbe intenzione di pagare senza nessun problema.

Per rendere l’operazione Lautaro Martinez fattibile ed economicamente valida, i blaugrana starebbero pensando di inserire nella trattativa anche Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 che potrebbe far comodo ad Antonio Conte.

A differenza di Arturo Vidal (diverse volte accostato all’Inter), il brasiliano ha un’età decisamente inferiore (nove anni di differenza) e ha ancora diversi margini di miglioramento, oltre a garantire qualità e quantità.

L’Inter ha ribadito, in più occasioni, la sua intenzione di trattenere i suoi campioni, compreso Lautaro Martinez. La punta si trova benissimo a Milano ma l’offerta del Barcellona potrebbe anche farlo vacillare.

Il Barcellona, oltre a Lautaro Martinez, è al lavoro per riportare Neymar al fianco di Messi. La Pulce ha fatto sapere che sarebbe entusiasta all’idea di poter giocare, nuovamente, con l’asso brasiliano ora nelle fila del PSG.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 08:24