Mercato Inter: Inzaghi fa il primo nome, è un ex Juventus

Ore calde in casa Inter: il tecnico in pectore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, giovedì sarà alla Pinetina per il primo incontro con Steven Zhang e la dirigenza del club meneghino. Non solo una visita alle strutture per l’allenatore che sarà presto annunciato come successore di Antonio Conte, ma anche un primo meeting per definire le strategie dei prossimi mesi.

L’ex mister della Lazio sa che sarà fondamentale cedere alcuni elementi importanti della rosa prima di acquistare, ma ha avuto rassicurazioni sul fatto che la formazione campione d’Italia non sarà smantellata, tanto che ha telefonato a Romelu Lukaku per blindarlo. Chi partirà sarà invece con ogni probabilità Hakimi, conteso da Psg e Chelsea: l’Inter si aspetta un’asta per poter incassare un tesoretto importante.

Intanto filtrano i nomi dei primi rinforzi. A centrocampo l’idea clamorosa è Miralem Pjanic. Secondo le voci in arrivo dalla Spagna, il centrocampista bosniaco potrebbe tornare in Italia e sarebbe corteggiato non solo dalla Juve di Allegri, ma anche dal Biscione, che ha fatto i suoi primi passi nelle ultime ore.

Il costo del bosniaco è elevato, circa 40 milioni di euro, e potrebbe arrivare solo grazie a qualche scambio o con l’inserimento di qualche contropartita tecnica nella trattativa. Pjanic piace a Inzaghi, che lo vedrebbe bene come vertice basso della sua squadra.

Sulle fasce, crescono le quotazioni di Emerson Palmieri: l’italo-brasiliano del Chelsea è apprezzato da Inzaghi ed è stato seguito a lungo in passato da Beppe Marotta, che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane.

