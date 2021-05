Mercato Inter, l'agente di Hakimi esce allo scoperto

Achraf Hakimi nelle ultime ore è stato accostato al Psg. Il suo agente ha smentito però i contatti con altre società: “Per ora non c’è niente, siamo sereni – ha detto Alejandro Camano ai microfoni di Calciomercato.it -. Hakimi in questo momento è con la nazionale marocchina e io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Ha un accordo di quattro anni con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo”.

L’esterno dell’Inter è comunque molto seguito: “Achraf è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole ed è questo il motivo per il quale se ne discute tanto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli interisti per i messaggi d’amore che gli hanno mandato”.

OMNISPORT | 30-05-2021 15:31