Mercato Inter, Lautaro parla di rinnovo e del rapporto con Conte

Un anno fa di questi tempi i tifosi dell’Inter e Antonio Conte celebravano i primi, straordinari risultati della coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il bomber belga fu subito capace di inserirsi nel campionato italiano, mentre il talento argentino dimostrò le proprie qualità alla prima stagione da titolare inamovibile dopo il poco spazio trovato sotto la gestione Spalletti.

La ‘LuLa’ ha trascinato i nerazzurri al secondo posto in campionato e alla finale di Europa League, ripetendosi su ottimi standard realizzativi anche nella nuova stagione, nonostante la precoce eliminazione nella fase a gironi di Champions.

Alla vigilia della partita contro la Juventus per i tifosi nerazzurri alle prese con la preoccupazione per la possibile cessione da parte di Suning arriva la bella notizia rappresentata dalle parole di Lautaro, che ha aperto al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023.

Intervistato da ‘Sportweek’, ‘El Toro’ ha parlato senza reticenze del proprio futuro: “Che si parli di te e di club importanti è una cosa bella, però anche pesante, perché bisogna essere forti di testa per reggere alla pressione. Oggi sono all’Inter e sono felice. Qui sto bene. Milano è una città bellissima, dove c’è tutto. Per il rinnovo l mio procuratore e la società stanno lavorando. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova“.

Lautaro ha poi parlato proprio di Romelu Lukaku: “Con lui sto bene, in campo e fuori. È un bravo ragazzo, parla otto lingue ed è importante questo in una squadra come la nostra. Ed è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente, ci capiamo

Infine parole importanti sul rapporto con Antonio Conte: “Il suo arrivo per me è stato fondamentale. È un allenatore che ti spinge sempre a migliorarti fisicamente e tatticamente”.



OMNISPORT | 16-01-2021 13:22