Mercato Inter, parole di Commisso su Chiesa gelano Renzi e tifosi

Per rinforzare il reparto offensivo l’Inter è tornata in forte pressing su Federico Chiesa. Stando a quanto riferisce Sportmediaset, Beppe Marotta avrebbe offerto alla Fiorentina i cartellini di Dalbert e Nainggolan più un conguaglio economico pari a circa 20 milioni di euro per convincere il club gigliato a cederlo.

Recentemente Matteo Renzi ha detto che il futuro dell’esterno è proprio in nerazzurro. Riguardo a queste parole, Rocco Commisso a puntualizzato: “Renzi pensi alla politica. Lui è un grande tifoso e un amico. Per quanto riguarda il calcio ci penso io. Un anno fa ho mantenuto la promessa“.

“Sono convinto che i nostri giocatori siano più convinti di restare rispetto che lasciare il club. Ma non ho parlato con lui recentemente perché non sono più potuto venire in Italia. Non si può parlare di queste cose al telefono”.

“Sono arrivato a giugno, in ritardo e dovevamo prendere molte decisioni. Non abbiamo fatto un mercato eccellente in estate. Abbiamo iniziato male, abbiamo dovuto cambiare allenatore, abbiamo portato Iachini e stavamo andando bene dopo un mercato di gennaio dove abbiamo preso molti giocatori preparandoci non solo per la seconda parte del campionato ma anche per l’anno prossimo. Non sono venuto in Italia per far sì che la Fiorentina sia la principessa della lotta retrocessione, la Fiorentina deve tornare a essere una delle sette squadre principali del campionato. Quando ci torneremo non lo posso dire ma stiamo lavorando per questo. Senza ricavi dalle infrastrutture, non si possono fare investimenti sui giocatori visto che il fair play finanziario ci limita in questo senso”.

Focus poi sull’emergenza Coronavirus: “Per il bene del calcio, sarebbe bene finire la stagione, ma prima viene la salute. Dobbiamo essere sicuri perché la salute viene prima e il business viene al secondo posto. Se possiamo non prenderci rischi, soprattutto per i giocatori, speriamo di poter andare avanti. Se questo non può succedere, non possiamo rovinare la prossima stagione. Dobbiamo guardare anche avanti e pensare al business del calcio. Gli investimenti devono essere guardati anche a lungo termine e non solo a quello breve. Dobbiamo trovare una soluzione per il calcio che è un’azienda importante per l’Italia”.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 15:29