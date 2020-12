Mercato Inter: l'ex Juventus esce allo scoperto, Marotta in agguato

Miralem Pjanic si sfoga per la sua situazione al Barcellona in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Dovrei giocare di più? Sì, ed è quello che voglio. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. È chiaro che voglio giocare molto di più. So che posso dare tanto, e quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho sempre risposto, ho fatto bene, ho giocato delle buone partite. Più di così non so cosa potrei fare. Mi sto allenando, sono pronto…”.

Il centrocampista bosniaco è in rotta con il tecnico Ronald Koeman: mentre in Champions League ha giocato sempre titolare, in campionato è stato impiegato dal 1′ solo in un’occasione, racimolando appena 170 minuti totali, troppo poco per uno come lui. “Non mi aspettavo di giocare così poco. Non sono soddisfatto e non posso esserlo, nella mia carriera non ho mai accettato l’idea di non giocare e non lo faccio nemmeno ora. Vedremo, io sono pronto, mi alleno bene e aspetto, non posso fare altro. È una situazione molto delicata che a me non conviene”.

Parole chiare, che fanno presagire un addio a giugno se la situazione non dovesse cambiare. A questo proposito, Pjanic ammette di avere un po’ di nostalgia dell’Italia: “I miei 9 anni in Italia sono stati molto belli, e sinceramente mi manca. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco. È una novità che volevo provare”.

Il futuro del giocatore potrebbe essere di nuovo la Serie A: l’Inter, che già si era avvicinata a lui negli anni scorsi, potrebbe effettuare un tentativo per la prossima estate, considerato che Antonio Conte continua a pressare Beppe Marotta per aumentare la qualità dei nerazzurri in mediana.

OMNISPORT | 07-12-2020 14:57