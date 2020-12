Mercato Inter: altro ex Juventus nel mirino di Conte e Marotta

Miralem Pjanic si sta trasformando in un caso a Barcellona: l’ex centrocampista della Juventus ha disputato dall’inizio della stagione appena 160 minuti nella Liga, mentre in Champions è al momento titolare. Il giocatore bosniaco, arrivato la scorsa estate dalla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Arthur a Torino, non è ancora riuscito ad ambientarsi in blaugrana e diversi media spagnoli parlano di alcune frizioni con il tecnico Ronald Koeman.

Don Balon parla di un possibile addio già il prossimo giugno se le cose non dovessero cambiare: in Italia davanti a tutti ci sarebbe l’Inter, con Antonio Conte in pressing per un centrocampista di qualità. Il tecnico nerazzurro aveva già cercato di ingaggiarlo quando allenava il Chelsea, alcuni anni fa. Il mister leccese vuole un’alternativa di primissimo piano a Brozovic e il bosniaco sarebbe l’ideale per il suo sistema di gioco.

I contatti tra Pjanic e l’Inter sono già avvenuti in passato. Lo stesso giocatore in una recente intervista lo ha ammesso in un’intervista a Canal Plus: “Ho avuto la possibilità di trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento adatto. In più, potevo andare alla Juventus due anni prima di arrivarci, ma anche allora sentivo che non era il momento giusto. Rischiavo di perdere due anni in club dove a centrocampo giocavano regolarmente Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal”.

Nel mirino di Conte c’è anche il rossonero Calhanoglu: il centrocampista turco non ha ancora rinnovato con il Milan ed è atteso un vertice entro dicembre con il club rossonero. In caso di rottura, l’Inter si farà avanti il prossimo giugno per trovare un’intesa con il giocatore.

OMNISPORT | 03-12-2020 09:59