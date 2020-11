Mercato Inter: la sorprendente rivelazione di Pjanic

L’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, ora al Barcellona, ha rivelato in un’intervista a Canal Plus di essere stato molto vicino all’Inter in passato.

“Ho avuto la possibilità di trasferirmi al Bayern Monaco o all‘Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento adatto. In più, potevo andare alla Juventus due anni prima di arrivarci, ma anche allora sentivo che non era il momento giusto. Rischiavo di perdere due anni in club dove a centrocampo giocavano regolarmente Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal“.

“Ora gioco per il Barcellona, il miglior club del mondo, con lo stile di gioco con il quale ho sempre voluto giocare, ma non sono ancora soddisfatto. Voglio avere l’opportunità di vincere grandi titoli”.

La mezzala bosniaca in verità starebbe riscontrando alcuni problemi di ambientamento in Catalogna, tanto che secondo alcuni giornali catalani ci sarebbero già diverse frizioni con l’allenatore Ronald Koeman.

Nell’ultima partita di campionato contro il Betis, vinta 5-2, Pjanic è entrato in campo solo all’86’, al posto di Busquets. Una decisione che è stata ritenuta una mancanza di rispetto e avrebbe fatto arrabbiare il giocatore, che su Instagram ha postato alcune sue foto in panchina (con il volto molto imbronciato). E chissà che in futuro un trasferimento con l’Inter non vada davvero in porto…

OMNISPORT | 09-11-2020 17:19