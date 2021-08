Mercato Inter: Marotta ha un piano B se non arriva Correa

La sessione estiva di calciomercato entra nelle sua ultima settimana, e l‘Inter spera di chiudere nei prossimi giorni per la seconda punta da mettere a disposizione di Simone Inzaghi subito dalla prossima giornata di campionato.

Joaquin Correa è il grande obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio: i dirigenti nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore, che vuole lasciare Roma ma allo stesso tempo rimanere in Italia, ma l’intesa con il presidente della Lazio Claudio Lotito deve ancora essere raggiunta.

L’Inter ha rilanciato l’offerta fino a 30 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, mentre i capitolini possono scendere a 35 milioni: decisivi saranno i bonus e le clausole contenute nel contratto del giocatore, che come detto vuole fortemente riabbracciare Simone Inzaghi in nerazzurro.

Intorno all’operazione si respira un clima di fiducia (tutte le parti vogliono chiudere), ma Marotta si è già cautelato, portando avanti il dialogo con l’entourage di Andrea Belotti. Il bomber del Torino è il piano B se Lotito facesse muro e non andasse in porto l’operazione Correa: il giocatore è valutato circa 20 milioni di euro dal patron dei granata Urbano Cairo, e l’affare potrebbe chiudersi presto in caso di affondo.

OMNISPORT | 24-08-2021 07:17