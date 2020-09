Mercato Inter, novità in uscita: un esubero può restare in Serie A

L’arrivo di Arturo Vidal rende necessario in casa Inter sfoltire l’organico.

La fine del mercato si avvicina e tanto la società così quanto l’allenatore Antonio Conte sono consapevoli che una rosa ricca di alternative è fondamentale in vista di una stagione piena di impegni, ma anche che troppa abbondanza potrebbe creare problemi al tecnico, senza ovviamente pensare alla necessità di fare cassa attraverso le cessioni, missione non ancora compiuta dopo la decisione del Bayern Monaco di non riscattare Ivan Perisic e lo stallo della situazione legata a Radja Nainggolan, che è ancora in forza all’Inter, ma sul quale il Cagliari continua a essere in pressione.

Alla voce mercato in uscita però sono altri i giocatori che sembrano destinati a lasciare Milano. Come Matias Vecino, che già nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio agli ordini di Conte e che vista l’aumentata concorrenza potrebbe valutare la possibilità di cambiare aria.

Dopo essere stato un punto fermo dell’era Spalletti, l’ex fiorentino ha perso spazio nelle gerarchie del tecnico salentino, ma ha ancora parecchio mercato, anche in Serie A.

All’uruguaiano è infatti interessato il Napoli di Rino Gattuso, che stima il giocatore fin dai tempi dell’esperienza sulla panchina del Milan e che vede Vecino come il sostituto ideale di Allan, ceduto all’Everton dove il centrocampista brasiliano ritroverà Carlo Ancelotti, suo allenatore per circa una stagione e mezza a Napoli.

Vecino ed Allan hanno caratteristiche differenti, più incursore l’ex fiorentino, che ha più gol nelle gambe, più incontrista anche con qualità da metronomo il brasiliano, ma nel centrocampo del Napoli Vecino potrebbe trovare spazio considerando che gli azzurri saranno impegnati anche in Europa League oltre che in campionato, dove l’obiettivo sarà quello di tornare tra le prime quattro, e in Coppa Italia.

Il centrocampista dell’Inter ha già accettato la possibilità di trasferirsi al Napoli, ma la trattativa non è ancora chiusa. Le due società stanno trattando sulle cifre dell’affare e sulle commissioni, ma da ambo le parti c’è la volontà di concludere l’operazione.

Classe ’91, per Vecino il Napoli potrebbe essere la quinta squadra diversa in Serie A, comprendendo anche Cagliari ed Empoli, dove ha militato in prestito dalla Fiorentina tra il 2014 e il 2015.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 26-09-2020 10:37