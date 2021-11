Mercato Inter: preso il primo colpo di gennaio. Dumfries in bilico

29-11-2021 10:22

L’Inter si avvicina alla vetta e torna sul mercato alla ricerca di rinforzi in grado di colmare le lacune della rosa di Simone Inzaghi, in vista della volata scudetto del 2022 e degli ottavi di Champions: i nerazzurri stanno chiudendo una nuova operazione con il Chelsea, dopo la cessione di Romelu Lukaku in estate.

Mercato Inter: i nerazzurri vicino a Malang Sarr

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono vicini al prestito di Malang Sarr, difensore centrale dei londinesi. Simone Inzaghi ha chiesto di avere un’opzione in più per il reparto difensivo e il Biscione si è portato avanti in vista di gennaio: il giocatore domenica era a Milano per trattare il suo trasferimento in nerazzurro.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, una cifra da fissare intorno ai 15 milioni di euro. Secondo Sportmediaset sarebbe stato lo stesso Romelu Lukaku a favorire la trattativa.

Mercato, Inter vicina a Malang Sarr: chi è

Classe 1999, Malang Sarr è cresciuto nelle giovanili del Nizza: proprio nel club francese ha debuttato da professionista, conquistando immediatamente il posto da titolare ad appena 17 anni. Dopo quattro stagioni in Ligue 1, nell’estate del 2020 si è trasferito al Chelsea, che l’ha girato in prestito al Porto. Tornato in estate a Londra, non è riuscito ad entrare negli schemi del tecnico Tuchel ed è rimasto ai margini della rosa.

Difensore centrale morto forte fisicamente, è in grado di giocare anche come terzino sinistro. Conta diverse presenze nelle nazionali giovanili francesi, ed è stato una colonna dell’Under 21.

Mercato Inter: Dumfries sotto i riflettori, rischia il taglio

I nerazzurri in queste settimane stanno ragionando anche su Denzel Dumfries, che fino a questo momento non ha convinto in nerazzurro. Nelle prossime settimane il terzino olandese sarà chiamato più volte in causa per sostituire l’infortunato Darmian, e Simone Inzaghi si aspetta passi avanti da parte del giocatore.

Se non arriverà il salto di qualità, non sono escluse mosse drastiche: secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un profilo in grado di sostituirlo. Tutto punta al giocatore del Cagliari Nahitan Nandez, già cercato in estate e da anni un pallino della dirigenza nerazzurra.

OMNISPORT