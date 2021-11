Simone Inzaghi: "Vittoria importante per il campionato"

21-11-2021 21:13

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo il successo contro il Napoli a San Siro: “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che merita di stare in alto. Nel finale abbiamo sofferto più del dovuto rispetto a quanto visto in campo. Complimenti comunque alla mia squadra, è una vittoria importante per il campionato”.

I nerazzurri si stanno avvicinando alla vetta: “Napoli e Milan hanno viaggiato a velocità super e per questo gli facciamo i complimenti. Oggi nonostante le assenze e gli acciacchi, hanno voluto esserci tutti. Vittoria strameritata e ripeto, i complimenti in primis li faccio ai miei ragazzi per la voglia”.

“Milan e Napoli hanno incontrato una grandissima Inter, stasera abbiamo fatto meglio che nel derby, soprattutto nella gestione della palla”.

