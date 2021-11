Dzeko abbatte lo Shakhtar: l'Inter vede gli ottavi di Champions

24-11-2021 20:38

L‘Inter fa il suo a San Siro e conquista una bella vittoria contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Un 2-0 nettissimo firmato da una doppietta nel secondo tempo di Edin Dzeko, fino a questo momento vero uomo in più dei nerazzurri.

Meneghini in pieno dominio, registrando anche due gol annullati con Perisic e Lautaro Martinez. Ora tutti gli occhi sono puntati alla sfida della Bolshaya Sportivnaya Arena tra Sheriff e Real Madrid: qualora i Blancos non perdessero l’Inter sarebbe certa della qualificazione alla fase successiva della UEFA Champions League, traguardo che ai nerazzurri manca da 10 anni.

Inter-Shakhtar Donetsk, il Tabellino

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Marlon, Vitao, Matvlyenko; Maycon, Stepanenko; Tetê, Solomon, Pedrinho; Fernando. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Gol: Edin Dzeko 61′, 67′

Ammoniti: Vitao 49′

Inter-Shakhtar Donetsk, la cronaca in breve

Al 12′ pericoloso Barella: cross basso di Perisic, deviazione di Vitao, la palla si ferma sui 7 metri ma l’ex Cagliari spara troppo alto. L’Inter si fa pericolosa e al minuto 24 viene anche annullato un gol ai nerazzurri: cross di Darmian da destra, palla sul secondo palo, Perisic controlla e batte Trubin, ma l’arbitro ferma ancora il gioco. L’esterno italiano ha ricevuto palla in fuorigioco.

Al 33′ pericoloso Fernando per lo Shakhtar con un tiro a giro “alla Insigne” che muore sul fondo.

La partita si anima però solamente nel secondo tempo. Al minuto 57 annullato un secondo gol all’Inter del Toro Lautaro Martinez, che batte Trubin con un destro al volo, ma Hategan ferma tutto per un fallo dell’attaccante argentino ai danni di Matvlyenko.

Subito dopo però si scatena il bosniaco Edin Dzeko che segna due gol nel giro di pochissimi minuti. Il primo al minuto 61: transizione veloce di Perisic, cross al centro per Lautaro, la palla arriva a Darmian che viene rimpallato, ma Dzeko si fionda sulla ribattuta a batte Trubin con un destro potentissimo. Il secondo al 67′: cross morbido di Perisic dalla sinistra, la palla vola dolcemente verso il secondo palo e Dzeko la sbatte dentro con un colpo di testa tra i più facili in carriera. 2-0 Inter.

Al minuto 82 palo di Dodo: Mudryk converge verso il centro dell’area, appoggia a Marlos, palla perfetta per l’inserimento del terzino e palo pieno dal brasiliano che non riesce a battere Handanovic.

Inter-Shakhtar Donetsk, la classifica

Con questa bellissima vittoria, ottenuta sul proprio campo di casa a San Siro, l’Inter arriva a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Con 10 punti in classifica, al momento l’Inter è addirittura prima in classifica nel gruppo D di Champions in attesa della partita tra Sheriff e Real Madrid in Moldavia. Qualora i padroni di casa non perdessero, i nerazzurri sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi.

