Inter, accordo trovato per l’erede di Samir Handanovic: i dettagli

22-11-2021 19:17

L‘Inter è al momento impegnata su due fronti ben distinti. Da una parte il campionato e la stagione 2021/2022 ricca di obiettivi, dall’altra il mercato per la stagione 2022/2023 che sta già decollando. I nerazzurri stanno rimontando posizioni su posizioni in campionato, e dopo la bella vittoria di ieri sera contro il Napoli si trova a meno quattro dalle capolista, con un boost di fiducia che sarà fondamentale per trovare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, cosa possibile già domani sera in caso di vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e di contemporanea vittoria del Real sullo Sheriff. In tutto ciò, l’Inter ha chiuso positivamente i discorsi con Andre Onana, prossimo portiere nerazzurro, da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore meneghino.

Inter, i dettagli dell’operazione Onana

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo un lungo lavoro di persuasione e una valutazione ancora più lunga, Beppe Marotta ha piazzato il colpo decisivo. La Rosea da l’affare per chiuso, con Andre Onana che sarà il nuovo portiere dell’Inter a partire dalla prossima stagione. L’estremo difensore camerunese classe 1996 verrà annunciato ufficialmente a febbraio (è in scadenza con gli olandesi dell’Ajax e non ha intenzione di rinnovare il contratto), anche se arriverà a Milano solamente a giugno.

Nelle idee della dirigenza del Biscione sarà il perfetto erede di Sami Handanovic, portiere che ha fatto letteralmente la storia dell’Inter. Guadagnerà 3 milioni di euro a stagione. Lo stesso Handanovic però non ha ancora deciso il proprio futuro. Potrebbe smettere alla fine della stagione, oppure potrebbe continuare con un ruolo “alla Buffon“, da chioccia per il giovane erede.

Inter, Onana e la squalifica dell’estremo difensore

La storia di Andre Onana è particolare e forse non molte squadre avrebbero puntato così fortemente un questo genere di profilo. Il portiere è stato trovato positivo a un controllo antidoping, alla sostanza furosemide, nell’ottobre 2020. Da un anno iniziale di squalifica, poi, la sanzione è stata ridotta a 9 mesi e l’estremo difensore è tornato poche settimane fa in squadra con l’Ajax.

Tuttavia dopo questa sosta forzata ha perso i gradi del titolare, dato che l’allenatore Ten Hag ora gli preferisce in pianta stabile il 38enne Remko Pasveer.

Inter, le prossime mosse di mercato

Punto fondamentale del prossime operazioni di mercato nerazzurre sarà certamente il rinnovo del croato Marcelo Brozovic. Sia Inzaghi che Marotta spingono per una soluzione positiva della trattativa, e lo stesso AD ha ammesso di contare di chiudere il tutto al più presto anche perché, testuali parole: “Non molti club sarebbero disposti a offrire a Brozovic quello che offre l’Inter“.

Successivamente gli obiettivi sono chiarissimi: un’esterno (Kostic è il prescelto), un mediano e una punta dati i continua problemi muscolari di Sanchez e l’età avanzata di Edin Dzeko.

OMNISPORT