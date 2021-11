Inter-Napoli: Lautaro Martinez spiega il motivo del suo gesto

21-11-2021 21:00

L’Inter ha piegato il Napoli capolista al termine di una partita sofferta a San Siro e ora vede la vetta lontana 4 punti: Lautaro Martinez, autore della terza rete dei nerazzurri, a Dazn ha commentato soddisfatto il successo della squadra di Simone Inzaghi.

Inter-Napoli, Lautaro Martinez: “Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci”

“Per noi era una partita molto importante – ha spiegato il Toro -. Si trattava di uno scontro diretto contro la capolista. Al derby abbiamo fatto bene, e meritavamo di più. Oggi dovevamo dimostrare di cosa siamo capaci. Facciamo le cose per bene, ma a volte il risultato non gira a nostro favore. Abbiamo fatto una gara intensa, di carattere e ci siamo presi i punti che ci servono”.

Inter-Napoli: Lautaro Martinez spiega il suo gesto

A segno al 61′ dopo uno splendido contropiede orchestrato da Correa, Lautaro Martinez ha esultato rivolto alla curva nerazzurra prima giungendo le mani come una preghiera, poi mettendosi una mano sul petto, come a scusarsi con i tifosi. Ed è effettivamente quello che il Toro ha fatto: “Ho chiesto scusa perché capita di sbagliare qualche volta”.

“Era quasi un mese che non facevo gol. Io lavoro sempre per l’Inter, il problema non è se io faccio gol o no, ma se l’Inter vince. Segnare è sempre una bella emozione”, ha spiegato l’attaccante nerazzurro, che ha interrotto un digiuno in campionato di cinque partite senza segnare.

Inter-Napoli, Simone Inzaghi: “Lautaro ama l’Inter”

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha elogiato Lautaro nel dopo gara: “Ha fatto un grandissimo gol. Oggi l’ho visto sereno, ha lasciato Calhanoglu libero e tranquillo di tirare il rigore. Ama l’Inter, ci sono stati dei momenti che lo sapete la palla non vuole entrare. Oggi ha fatto bene, sono contento dell’attacco che ho”.

Sui rigori: “Questa mattina dopo la rifinitura hanno calciato tre rigori a testa Lautaro, Perisic e Calhanoglu e hanno fatto nove gol. In questo momento Hakan è in grandissima forma, è stato bravissimo, è un rigore che pesava. Dopo il derby ha dimostrato ancora una volta carattere”.

