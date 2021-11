Mercato Inter, prende corpo una nuova pista per l’attacco

23-11-2021 13:12

Dopo i raffronti positivi dati dal campo (vedi il 3-2 inferto al Napoli), l’Inter potrebbe ricevere a breve i primi buoni segnali anche dal mercato.

Manca sempre meno infatti all’apertura ufficiale della sessione invernale, un frangente che i nerazzurri pare abbiano tutta l’intenzione di anticipare mettendo sui giusti binari e accelerando i negoziati per i possibili colpi di gennaio.

L’Inter e la questione attacco

Fra questi, nelle ultime ore è saltato fuori il profilo di un giocatore che andrebbe a rinforzare uno dei reparti nerazzurri con le rotazioni più corte, vale a dire l’attacco.

Qui infatti, alle spalle dei due titolarissimi Lautaro Martinez e Edin Dzeko, Simone Inzaghi non ha tantissime alternative e, soprattutto, non può contare su tanti uomini di fiducia. Correa è uno di questi ma, a parte lui, la coperta è cortissima visto che Satriano, per quanto talentuoso, è ancora acerbo e Alexis Sanchez, tra mal di pancia e problemi fisici, non dà le giuste garanzie.

La strada che porta a Madrid

Per questo, anche se ufficialmente gli uomini di mercato nerazzurri hanno ribadito la fiducia alla rosa attuale, Marotta e Ausilio sottotraccia si stanno muovendo per capire cosa offre il mercato degli attaccanti e cogliere al volo eventuali buone opportunità.

In quest’ottica, di recente è stato proposto all’Inter un giocatore del Real Madrid che, pur non brillando in questa stagione, nelle scorse ha dimostrato a più riprese di avere numeri e doti per fare la differenza: Stefan Jovic.

La situazione di Jovic coi blancos

Il serbo quest’anno ha giocato solo 105 minuti tra Liga e Champions League, un dato questo che testimonia come il classe 1997 continui a godere di poca fiducia e considerazione nella capitale spagnola.

Arrivato nel 2019 per 60 milioni più cinque di bonus, dopo non aver convinto Zidane Jovic non è riuscito finora ad entrare nelle grazie nemmeno di Carlo Ancelotti, allenatore che l’ha impiegato col contagocce lasciando intendere come preferisca il contributo di altri uomini rispetto a quello dell’ex Eintracht Francoforte.

L’Inter a questo punto potrebbe inserirsi e bussare alla porta delle merengues chiedendo non solo un prestito del giocatore con diritto di riscatto ma anche il pagamento di una parte del suo lauto ingaggio (10 milioni lordi a stagione).

Le richieste non son di poco conto ma il Real, accettando di sedersi al tavolo delle trattative, potrebbe certamente ascoltare le esigenze nerazzurre (le cui casse non consentono affatto grandi investimenti monetari) e, trovando il giusto compromesso, liberare un giocatore che a Milano lotterebbe subito per prendersi un minutaggio consistente e dare ancor più sostanza alle ambizioni interiste.

OMNISPORT