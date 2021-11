Non basta la vittoria, gli interisti "processano" Inzaghi

22-11-2021 12:47

L’Inter ha battuto il Napoli segnando 3 gol a quella che fino a ieri era la miglior difesa d’Europa, accorciando la classifica e avvicinando le due leader della serie A, eppure i tifosi nerazzurri hanno qualcosa da ridire a Simone Inzaghi per la gestione del match del Meazza.

Inzaghi nel mirino per Satriano

A molti interisti, infatti, non è piaciuto il cambio operato all’88’ dal tecnico nerazzurro che ha sostituito Perisic – fino a quel momento tra i migliori in campo – con il giovane Satriano.

Nei pochi minuti in campo l’attaccante proveniente dalla Primavera ha perso un paio di palloni che hanno alimentato l’assalto finale del Napoli, andato due volte vicino al pareggio, con Mario Rui e Mertens. Di qui le critiche dei tifosi.

“Perisic non era affatto in difetto di ossigeno e stava facendo bene la seconda punta – l’analisi su Twitter di Fabio – . L’ingresso di Satriano è stata una sciagura, non puoi buttare un giovane in un momento del genere, serviva esperienza per gestire i momenti chiave”.

Critico anche Matteo: “Ho aspettato alcune ore, perché se avessi commentato Inter-Napoli a caldo, avrei chiesto l’esonero immediato di Inzaghi. Non esiste rovinare così il capolavoro dei primi 75 minuti e non è la prima volta. Dominio totale, 3-1 quasi stretto e poi i soliti cambi pessimi”.

“Satriano è stato buttato a caso in campo”, aggiunge Razorback, mentre Domenico attacca direttamente l’attaccante: “Satriano ha provato ad andarsene in velocità con Koulibaly, cosa che non riusciva manco a Lukaku: secondo me è meglio che si mette a studiare”.

La difesa di una parte dei tifosi

Ma tra gli interisti c’è anche chi difende Inzaghi, come Mattia: “Non critico Satriano che in quei pochi minuti ha fatto il suo e che avrei pure messo prima in campo se davvero Correa aveva problemi”. “Continuare a inserire Gagliardini, questa è l’unica recriminazione che faccio a Inzaghi. Per il resto questo allenatore, oltre ad essere orgoglioso dei ragazzi, ha anche il coraggio di mettere Satriano in una partita del genere a 10 più recupero (quindi quasi 20 minuti) dalla fine”.

SPORTEVAI